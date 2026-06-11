Главную сцену празднования Дня России в Калининграде развернут у Верхнего озера

В Калининграде в праздничный день 12 июня главную сцену празднования Дня России развернут на территории у Верхнего озера. Там пройдет фестиваль «Я горжусь своей страной», сообщает пресс-служба городской администрации.
Тематические площадки, каждая из которых посвящена уникальной грани российской идентичности, будут работать с 12.00 до 18.00.
На малой сцене в рамках программы «Многонациональная Россия» покажут богатство фольклора, национальных традиций и казачьей культуры. Выступит группа «Агат».
Площадка «Россия — страна патриотов» станет местом, где напомнят о подвигах прошлого и настоящем служении Родине.
Также гости оценят выступление театра русского костюма, попробуют себя в народных ремеслах, поучаствуют в спортивных мастер-классы и уроках бальных танцев и бочаты.
В 12.00 состоится праздничное шествие «Мы вместе — мы едины!»: школьники-кадеты пронесут 80-метровый флаг России, после чего все вместе исполнят гимн России.
С 12.15 до 18.30 на главной сцене фестиваля гостей ждут поздравления почетных гостей, вручение медалей «80 лет Калининградской области», патриотические акции.
С 19.00 до 20.00 состоится выступление группы VIVA.