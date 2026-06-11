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Главную сцену празднования Дня России в Калининграде развернут у Верхнего озера

Горожан приглашают на концерт 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в праздничный день 12 июня главную сцену празднования Дня России развернут на территории у Верхнего озера. Там пройдет фестиваль «Я горжусь своей страной», сообщает пресс-служба городской администрации.

Тематические площадки, каждая из которых посвящена уникальной грани российской идентичности, будут работать с 12.00 до 18.00.

На малой сцене в рамках программы «Многонациональная Россия» покажут богатство фольклора, национальных традиций и казачьей культуры. Выступит группа «Агат».

Площадка «Россия — страна патриотов» станет местом, где напомнят о подвигах прошлого и настоящем служении Родине.

Также гости оценят выступление театра русского костюма, попробуют себя в народных ремеслах, поучаствуют в спортивных мастер-классы и уроках бальных танцев и бочаты.

В 12.00 состоится праздничное шествие «Мы вместе — мы едины!»: школьники-кадеты пронесут 80-метровый флаг России, после чего все вместе исполнят гимн России.

С 12.15 до 18.30 на главной сцене фестиваля гостей ждут поздравления почетных гостей, вручение медалей «80 лет Калининградской области», патриотические акции.

С 19.00 до 20.00 состоится выступление группы VIVA.

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