Эксперт предупредил о схемах мошенников в период сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мошенники в период сдачи ЕГЭ используют страх выпускников и их родителей, продавая ответы, рассылая фишинговые ссылки и предлагая исправить баллы за деньги, рассказал технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.
«Основная схема — продажа ответов: человек переводит деньги и ничего не получает. Еще одна — фишинговые сайты под видом оплаты ответов просят авторизоваться через “Госуслуги”. После объявления результатов звонят и предлагают за деньги исправить баллы — это обман. Никаких реальных утечек вариантов ЕГЭ до экзамена не существует», — сказал Щербаков в разговоре с «Лентой.ру».
По словам эксперта, мошенники также звонят от имени школы или регионального центра обработки информации, сообщают о техническом сбое и вынуждают назвать код из СМС или перейти по ссылке. Он также добавил, что встречаются фальшивые объявления об индивидуальной подготовке от якобы членов экзаменационных комиссий.
Любые предложения о покупке ответов или исправлении баллов — это мошенничество, предупредил эксперт.