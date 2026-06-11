Эксперт предупредил о схемах мошенников в период сдачи ЕГЭ

«Основная схема — продажа ответов: человек переводит деньги и ничего не получает. Еще одна — фишинговые сайты под видом оплаты ответов просят авторизоваться через “Госуслуги”. После объявления результатов звонят и предлагают за деньги исправить баллы — это обман. Никаких реальных утечек вариантов ЕГЭ до экзамена не существует», — сказал Щербаков в разговоре с «Лентой.ру».