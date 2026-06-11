ФСБ задержала иностранца, готовившегося застрелить сотрудника Минобороны РФ

Иностранец отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины предложили ему выехать из Испании в Молдавию или Польшу для личной встречи. Однако из-за нелегального проживания в Испании он не мог совершить эту поездку. В итоге через неделю сотрудник СБУ сообщил по телефону, что ехать никуда не нужно. Мужчине сразу оплатили билеты, и он приехал в Москву. По его словам, первую неделю в российской столице он жил у своего брата, а через неделю получил деньги на аренду квартиры.