На вокзале Пермь-2 в честь Дня России прошли концерты и мастер-классы

Концерты, мастер-классы и викторины прошли на Перми-2 в честь Дня России, сообщили в пресс-службе СвЖД.
11 и 12 июня праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут на вокзалах Свердловской железной.
На вокзале Пермь-2 11 июня прозвучали песни о России в исполнении городских творческих коллективов. Для пассажиров провели викторину на тему истории праздника и предложили рассказать о своей малой родине. В зале ожидания установили тематическую фотозону. Желающие могут посетить мастер-класс и изготовить значок-брошь в цветах триколора.
«Наше Отечество — страна с тысячелетней историей, огромной территорией, соединившая множество народов и культур. Профессиональная деятельность железнодорожников является важной для всей России», — отметил начальник СвЖД Павел Бурцев.
12 июня на вокзале Тюмени праздник устроят для маленьких пассажиров — мастер-класс по созданию сувенира-значка «Матрешка», а на вокзале Екатеринбурга откроется фотовыставка «Единая наша страна!», где запечатлены, в том числе, заснеженные вершины Пермского края.
Полную программу празднования Дня города и Дня России в Перми читатйте на сайте perm.aif.ru.