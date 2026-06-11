На вокзале Пермь-2 в честь Дня России прошли концерты и мастер-классы

На вокзале Пермь-2 11 июня прозвучали песни о России в исполнении городских творческих коллективов. Для пассажиров провели викторину на тему истории праздника и предложили рассказать о своей малой родине. В зале ожидания установили тематическую фотозону. Желающие могут посетить мастер-класс и изготовить значок-брошь в цветах триколора.