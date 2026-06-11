«На стройплощадке результат зависит от человека»

— Оптимизация производственных процессов и рост производительности труда в строительстве упираются сегодня в жесткую дилемму. На стройплощадке результат по-прежнему зависит от человека, его квалификации и физических возможностей. Мы видим, что вместо тридцати шести человек работу стали выполнять двадцать пять. Но надо понимать: те, кто остался, просто стали больше работать, их нагрузка выросла. И мы должны задаться вопросом — где предел? Я буквально вчера читал, что в Китае начинает снижаться производительность труда из-за выгорания. Люди настолько подняли интенсивность, что даже китайцы со своей легендарной работоспособностью не выдерживают. А менталитет россиянина другой.