Сергей Петрин поручил проработать вопрос нанесения разметки на тротуарах

Вопрос появления велодорожек в Воронеже обсудили в городской администрации. Как сообщил мэр Сергей Петрин в своем канале в мессенджере МАКС, тема получила широкий отклик среди воронежцев.
«Поручил своему первому заместителю Алексею Ивановичу Рыженину изучить опыт других городов и определить места, где уже в этом году на существующих тротуарах может появиться разметка. Она, а также знаки, обозначат полосы для движения велосипедов и самокатов. Предлагаю горожанам оставить в комментариях под этим постом предложения по участкам улиц, где такая разметка необходима», — написал глава города.
Уже сейчас велосипедные и пешеходные дорожки обустраивают на набережной Артамонова. К ним будут вести спуски и разворотные кольца со стороны храма и Суворовской косы. Кроме того, появится несколько зон отдыха.
Глава города напомнил, что обустройство набережной Артамонова стало возможным благодаря победе объекта во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Такое голосование идет прямо сейчас. До 12 июня есть возможность выбрать любой из представленных скверов и парков города. В Воронеже в голосовании участвуют 11 территорий: сквер имени Виталия Злотникова, «Совенок», «Ратный», «Свадебный», «Рыбка», «Авиаторов», «Ворошилова», «Надежда», «Петровский», бульвар Героев Сталинграда и территория около дворца спорта «Юбилейный». Площадка, которая займет лидирующую позицию, будет благоустроена в следующем году.
«Переходите по ссылке и прямо сейчас оставляйте свой голос! А всем, кто уже проголосовал — огромное спасибо за внимание к развитию города!» — добавил мэр.