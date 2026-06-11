Сергей Петрин поручил проработать вопрос нанесения разметки на тротуарах

«Поручил своему первому заместителю Алексею Ивановичу Рыженину изучить опыт других городов и определить места, где уже в этом году на существующих тротуарах может появиться разметка. Она, а также знаки, обозначат полосы для движения велосипедов и самокатов. Предлагаю горожанам оставить в комментариях под этим постом предложения по участкам улиц, где такая разметка необходима», — написал глава города.