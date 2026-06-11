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Голикова рассказала о международном обмене опытом здорового долголетия

Голикова: РФ участвует в международном обмене опытом здорового долголетия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» пройдет 9−10 июля в Центре международной торговли в Москве.

«Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия», — сказала Голикова в преддверии форума, ее слова приводит аппарат.

По словам Голиковой, объединение усилий научного сообщества, органов власти и профессиональных организаций разных стран помогает находить эффективные решения в сфере профилактики заболеваний, сохранения здоровья и повышения качества жизни граждан.

Она также отметила, что участие ведущих зарубежных ученых расширяет экспертный потенциал форума и способствует развитию международного сотрудничества в этой области.

Организаторами форума выступают аппарат правительства Российской Федерации и фонд Росконгресс.

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