Голикова рассказала о международном обмене опытом здорового долголетия

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» пройдет 9−10 июля в Центре международной торговли в Москве.
«Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия», — сказала Голикова в преддверии форума, ее слова приводит аппарат.
По словам Голиковой, объединение усилий научного сообщества, органов власти и профессиональных организаций разных стран помогает находить эффективные решения в сфере профилактики заболеваний, сохранения здоровья и повышения качества жизни граждан.
Она также отметила, что участие ведущих зарубежных ученых расширяет экспертный потенциал форума и способствует развитию международного сотрудничества в этой области.
Организаторами форума выступают аппарат правительства Российской Федерации и фонд Росконгресс.