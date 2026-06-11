Под Волгоградом мужчина ранил двух рыбаков из ружья из-за места на берегу

По информации полиции, в среду двое жителей Волгограда приехали на рыбалку в поселок Пархоменко Калачевского района, но местному жителю не понравилось, что мужчины заняли место, на котором он постоянно рыбачит. После словесной перепалки местный житель отправился домой и вернулся с охотничьим ружьем.