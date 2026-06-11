Под Волгоградом мужчина ранил двух рыбаков из ружья из-за места на берегу

ВОЛГОГРАД, 11 июн — РИА Новости. Житель Калачевского района Волгоградской области ранил из ружья двоих приехавших из Волгограда рыбаков после конфликта из-за места на берегу, которое он считал своим, сообщил региональный главк МВД.
По информации полиции, в среду двое жителей Волгограда приехали на рыбалку в поселок Пархоменко Калачевского района, но местному жителю не понравилось, что мужчины заняли место, на котором он постоянно рыбачит. После словесной перепалки местный житель отправился домой и вернулся с охотничьим ружьем.
«Подъехав к месту конфликта, мужчина произвел два выстрела по своим недавним оппонентам. В результате стрельбы 35-летний волгоградец получил огнестрельное проникающее ранение головы, а его 36-летний приятель огнестрельные ранения грудной клетки и левого плеча», — говорится в в канале ведомства на платформе «Макс».
Уточняется, что полицейские задержали нападавшего по горячим следам, в содеянном он сознался. С места происшествия изъяты охотничье ружье и 72 патрона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.