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Желавшего вступить в ряды террористов жителя Воронежа отправили в тюрьму

40-летнего мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы.

В Воронеже 40-летнего мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.

Установлено, что осуждённый негативно относился к специальной военной операции и в мае 2023 года решил вступить в украинское военизированное объединение «Легион Свобода России»*. Мужчина неоднократно отправлял через мессенджер анкету кандидата. Однако вступить в организацию он так и не смог, поскольку не дождался ответа.

Кроме того, фигурант разместил в мессенджере в мае и декабре 2024 года два комментария, в которых оправдывал вторжения ВСУ в Курскую и Белгородскую области и побуждал совершить насилие в отношении президента РФ.

Мужчина признал вину. Первые три года он проведёт в тюрьме. Остальной срок осуждённый будет отбывать в колонии строгого режима.

Кроме того, воронежца на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

*признано террористическим, запрещено на территории РФ.