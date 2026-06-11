Желавшего вступить в ряды террористов жителя Воронежа отправили в тюрьму

Установлено, что осуждённый негативно относился к специальной военной операции и в мае 2023 года решил вступить в украинское военизированное объединение «Легион Свобода России»*. Мужчина неоднократно отправлял через мессенджер анкету кандидата. Однако вступить в организацию он так и не смог, поскольку не дождался ответа.