Суд запретил акционеру Бутурлиновского ЛВЗ продавать свою долю по иску Сбербанка

Кроме того, Сбербанк пытается обанкротить как минимум восемь фирм, связанных с ГК «Диагональ», включая основное юрлицо группы «Диагональ групп», а также «Некс» и «Вектор-В». Требования во всех случаях не раскрываются. Все иски приняты воронежским арбитражем. Заседания по пяти из них могут пройти с 4 по 11 августа, по трем другим — 22 сентября.