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Суд запретил акционеру Бутурлиновского ЛВЗ продавать свою долю по иску Сбербанка

Арбитражный суд Воронежской области по иску Сбербанка запретил столичному бизнесмену Анатолию Крымову совершать сделки с принадлежащими ему через подконтрольное ООО «ЛВЗ холдинг» акциями Бутурлиновского ликеро-водочного завода (ЛВЗ). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области по иску Сбербанка запретил столичному бизнесмену Анатолию Крымову совершать сделки с принадлежащими ему через подконтрольное ООО «ЛВЗ холдинг» акциями Бутурлиновского ликеро-водочного завода (ЛВЗ). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд отметил, что имущество господина Крымова является предметом залога по договору, заключенному в 2021 году. Другие подробности возникновения спора не раскрываются. По данным суда, ранее ООО «ЛВЗ холдинг» принадлежало 68,1 тыс. акций завода, что составляло 24% от его уставного капитала. Сейчас, по данным «Ъ-Черноземье», доля господина Крымова уменьшилась вдвое — до 12%.

В качестве третьих лиц к спору привлечены ООО «Уральская нефтехимическая компания», ООО «Некс» и ООО «Вектор-В», связанные с ГК «Диагональ» Владимира Прохорова. По данным «Ъ-Черноземье», господин Прохоров ранее проявлял интерес как инвестор к планам перезапуска фактически простаивающего ЛВЗ.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в отношении воронежского АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ) открыто исполнительное производство на сумму свыше 329,5 млн руб. Причиной послужила задолженность перед ФНС. По данным «Ъ-Черноземье», в настоящее время ЛВЗ остановлен и не работает, а основной акционер предприятия Юрий Зацепин ищет инвестора для возобновления деятельности.

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что поручительство по кредитам «Уральской нефтехимической компании», «Некс» и «Вектор-В» послужило основанием для банкротного иска Сбербанка к самому Владимиру Прохорову. Объем требований банка составляет 5 млрд руб. Ближайшее заседание по делу запланировано на 15 июня.

Кроме того, Сбербанк пытается обанкротить как минимум восемь фирм, связанных с ГК «Диагональ», включая основное юрлицо группы «Диагональ групп», а также «Некс» и «Вектор-В». Требования во всех случаях не раскрываются. Все иски приняты воронежским арбитражем. Заседания по пяти из них могут пройти с 4 по 11 августа, по трем другим — 22 сентября.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Долги прочли по “Диагонали”».