Новое отделение для обучения операторов БПЛА открылось в парке «Швейцария»

Новое отделение обучения юных операторов БПЛА открылось в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. В его открытии приняли участие мэр Юрий Шалабаев и воспитанники Центра военно-патриотического воспитания.
В этом центре школьники смогут освоить передовые направления — от пилотирования FPV-дронами и 3D-моделирования до применения нейросетей, электроники и программирования БПЛА.
«Это не просто новое учебное пространство, а современный центр притяжения для молодежи, кузница будущих инженеров, операторов БПЛА и настоящих защитников Отечества», — подчеркнул глава города.
Всего в городе действует три подобных центра на базе отделений в Нижегородском, Автозаводском и Приокском районах. В них более 800 ребят бесплатно осваивают как традиционные дисциплины, такие как строевая и воздушно-десантная подготовки, школы военного переводчика и журналиста, фехтование и кинология, так и современные технологии.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что эскизы новой школы для одаренных детей на Бору опубликовали в сети.