Причины 10-часовой задержки рейса Волгоград — Анталья объяснил перевозчик

В Волгограде более чем на 10 часов задерживается прилет рейса из Антальи и обратный вылет в Турцию. Самолет вместо 10.35 прилетит в Волгоград в 21.20. А из Волгограда в Анталью вылетит не в 12.05, как было заявлено в расписании, а в 22.45. В авиакомпании «Уральские авиалинии» прокомментировали причины задержки рейсов. Борт задерживается из-за вынужденной посадки в Сочи.