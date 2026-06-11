Более 3,2 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2026 году

3249 случаев присасывания клещей зафиксировали в Нижегородской области с начала теплого сезона. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди пострадавших было 887 детей. Чаще всего клещи кусали людей на Бору, в Дзержинске, Ветлужском и Павловском округах. В Нижнем Новгороде подобные случаи чаще всего фиксировались в Автозаводском и Приокском районах.
Боррелиозом с начала сезона активности клещей заразились девять жителей Нижегородской области. Все пострадавшие подхватили заболевание на территории региона. Кроме того, среди исследованных в лаборатории паукообразных семь были заражены энцефалитом.
Напомним, Нижегородская область попала в число лидеров по заболеваемости мышиной лихорадкой. За год число случаев болезни выросло на 14%.