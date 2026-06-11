В 11 районах Петербурга введут ограничения движения из-за ремонта дорог

В Калининском — работы по ремонту дорожного покрытия 14 июня приведут к ограничению движения по проезду Нартовской улицы между Пискарёвским проспектом и Нартовской, а с 15 по 16 июня — по Меншиковскому проспекту от проспекта Непокорённых до улицы Верности, и в Курортном — с 16 по 27 июня в связи с реконструкцией инженерных сетей будет закрыто движение по Кривоносовской улице в Зеленогорске от переулка Героев до Гражданской.