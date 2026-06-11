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В Советске обнаружили тело мужчины, утонувшего 7 июня

Труп несчастного заметили возле железнодорожного моста.

В Советске в реке Неман обнаружили тело 25-летнего местного жителя, утонувшего 7 июня. По данным регионального МЧС, тело заметили днем 11 июня неподалеку от железнодорожного моста.

Погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам Следкома. Назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства случившегося.

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