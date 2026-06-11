В Советске обнаружили тело мужчины, утонувшего 7 июня

В Советске в реке Неман обнаружили тело 25-летнего местного жителя, утонувшего 7 июня. По данным регионального МЧС, тело заметили днем 11 июня неподалеку от железнодорожного моста.
Погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам Следкома. Назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства случившегося.
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