Флорист дала совет, как сохранить комнатные цветы во время отпуска

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Цветы перед отпуском следует убирать с солнечных мест и обильно поливать, чтобы они легче перенесли отсутствие хозяев, рассказали флорист Елизавета Ястова и агроном Елизавета Тихонова.
«Растения убираем с солнечных мест, чтобы было более притененное, потому что тогда будет меньше испаряться жидкости. И если растение любит пить, любит воду, то есть специальные устройства, которые позволят растению поддерживать влажность — автополив», — сказала Ястова в беседе с 360.ru.
Агроном Тихонова отметила, что горшки с цветами можно поставить в таз на мокрую губку или добавить вермикулит. Также она рассказала, что делают фитили из бутылок с водой. Одну-две недели цветы продержатся на фитиле и губке, но если дольше — лучше попросить соседку поливать раз в неделю, заключила агроном.