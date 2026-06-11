Флорист дала совет, как сохранить комнатные цветы во время отпуска

Агроном Тихонова отметила, что горшки с цветами можно поставить в таз на мокрую губку или добавить вермикулит. Также она рассказала, что делают фитили из бутылок с водой. Одну-две недели цветы продержатся на фитиле и губке, но если дольше — лучше попросить соседку поливать раз в неделю, заключила агроном.