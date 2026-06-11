Израильская группа MONOLYT выступит на фестивале Stereoleto в Петербурге

Выступление MONOLYT состоится 14 июня в рамках фестиваля Stereoleto и пройдет при поддержке Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге. Отметим, мероприятие состоятся 13 и 14 июня на площадке пространства Севкабель порт, в эти дни на трех сценах выступят рэпер Хаски, Антон Беляев, Тося Чайкина и группа Хлеб.