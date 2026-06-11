Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильская группа MONOLYT выступит на фестивале Stereoleto в Петербурге

Концерт коллектива пройдет 14 июня.

Источник: Комсомольская правда

Названы еще одни участники фестиваля Stereoleto в Санкт-Петербурге. 14 июня выступит группа MONOLYT — один из самых перспективных музыкальных коллективов Израиля.

— Одним жанром или творческим приемом музыку группы не объяснишь: это сочетание волшебной, заклинательной электроники, хип-хопа, джаза и глубокого и мелодичного женского вокала, который сменяет речитатив, — рассказали организаторы фестиваля Stereoleto.

Синглы MONOLYT звучат на радиостанциях разных стран, а сам коллектив регулярно получает приглашения на международные шоукейсы и фестивали. Музыкальные критики называют группу одной из самых многообещающих на современной ближневосточной сцене.

Выступление MONOLYT состоится 14 июня в рамках фестиваля Stereoleto и пройдет при поддержке Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге. Отметим, мероприятие состоятся 13 и 14 июня на площадке пространства Севкабель порт, в эти дни на трех сценах выступят рэпер Хаски, Антон Беляев, Тося Чайкина и группа Хлеб.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше