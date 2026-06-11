Фонд «Защитники Отечества» утвердил новые направления работы

В Москве прошло заседание Наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги трехлетней работы и определили дальнейшее развитие организации.
Фонд, созданный по указу президента России, выстроил комплексную систему сопровождения ветеранов СВО и их семей. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом фонда и определяет его приоритетные направления деятельности.
Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, уровень доверия к фонду превышает 90%. Наиболее востребованными остаются меры социальной поддержки, денежные выплаты, юридическая помощь и оформление статуса ветерана.
Особое внимание уделяется медицинской помощи. Ветераны проходят диспансеризацию по специальной модели с закреплением «якорных» медорганизаций; в 2025 году впервые выявлено более 20 тысяч заболеваний. Для психологической поддержки семей дополнительно привлечены 480 специалистов, в кризисных случаях подключаются сотрудники МЧС.
За три года более 6,5 тысячи ветеранов с инвалидностью обеспечены средствами реабилитации, включая протезы, коляски, автомобили с ручным управлением и спортивные протезы. Адаптировано свыше 3,2 тысячи жилых помещений, выдано 2,7 тысячи комплектов адаптивной одежды.
Растет число обращений по вопросам трудоустройства и обучения: из 22 тысяч обратившихся работу получили более половины, из 15 тысяч запросов на обучение удовлетворено 68%. Более 17 тысяч ветеранов регулярно занимаются спортом, свыше 750 входят в региональные сборные, 70 — в национальные команды по адаптивным видам спорта.
Введена государственная информационная система «Защитник Отечества», позволяющая отслеживать меры поддержки в режиме реального времени. С 2025 года фонд сопровождает семьи пропавших без вести военнослужащих.
Глава фонда Анна Цивилева подчеркнула, что расширение полномочий связано с реальными запросами ветеранов и их семей и направлено на обеспечение адресной и своевременной помощи. Президент поддержал инициативу о включении в работу фонда действующих военнослужащих с инвалидностью и пострадавших на приграничных территориях.
В ряде регионов открыты муниципальные отделы фонда. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике создается Единый центр социализации и адаптации ветеранов, который займется комплексной реабилитацией демобилизованных.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как военный соцконтракт помогает семьям нижегородских бойцов СВО.