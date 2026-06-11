Фонд «Защитники Отечества» утвердил новые направления работы

Растет число обращений по вопросам трудоустройства и обучения: из 22 тысяч обратившихся работу получили более половины, из 15 тысяч запросов на обучение удовлетворено 68%. Более 17 тысяч ветеранов регулярно занимаются спортом, свыше 750 входят в региональные сборные, 70 — в национальные команды по адаптивным видам спорта.