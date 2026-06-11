Крупнейшее в мире кладбище китов нашли на глубине 7 км в Индийском океане

Экспедиция прошла в зоне разлома Диамантина в юго‑восточной части океана. Специалисты использовали подводный аппарат Fendouzhe: он совершил 32 погружения вдоль участка длиной 1,2 тысячи километров. В итоге учёные нашли пять мест с тушами китов и 485 локаций с окаменелыми останками на глубинах от 4 616 до 7 001 метра. Это превзошло предыдущий рекорд: прежде самым глубоким считалось кладбище китов в Атлантическом океане (4 204 метра).