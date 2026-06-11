Крупнейшее в мире кладбище китов нашли на глубине 7 км в Индийском океане

Ученые обнаружили в Индийском океане крупнейшее и самое глубокое в мире кладбище китов — ему около 5,3 миллиона лет. Открытие сделали исследователи из Китая, Италии и Новой Зеландии, результаты опубликованы в журнале Nature.
Экспедиция прошла в зоне разлома Диамантина в юго‑восточной части океана. Специалисты использовали подводный аппарат Fendouzhe: он совершил 32 погружения вдоль участка длиной 1,2 тысячи километров. В итоге учёные нашли пять мест с тушами китов и 485 локаций с окаменелыми останками на глубинах от 4 616 до 7 001 метра. Это превзошло предыдущий рекорд: прежде самым глубоким считалось кладбище китов в Атлантическом океане (4 204 метра).
Плотность залегания останков поражает — до 759,5 особей на квадратный метр. Если распространить эти данные на всю зону Диамантина, там может покоиться свыше 10 миллионов китовых туш. Возраст находок подтвердили изотопным анализом стронция: животные погибли ещё в эпоху раннего плиоцена.
Среди находок — пятиметровая туша антарктического малого полосатика на глубине 5 610 метров и три позвонка клюворылых китов на отметке 6 789 метров. Ученые идентифицировали как современные виды, так и вымершие — в том числе новый для науки вид Pterocetus diamantinae.
Удивительнее всего то, что древний некрополь превратился в полноценную экосистему. На останках живут бактериальные маты, офиуры, черви‑зомби Osedax, пожирающие кости, и хемосимбиотические моллюски. Впервые на китовых костях заметили морскую маргаритку рода Xyloplax — раньше её находили только на древесине и в гидротермальных источниках.
Исследователи предполагают, что зона Диамантина может быть частью «хемосинтетического коридора жизни» — сети глубоководных экосистем, где организмы получают энергию не от солнца, а за счёт химических реакций. Причина скопления останков проста: район служит местом кормёжки китов, а туши после гибели скатываются по склонам впадины на дно.