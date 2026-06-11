Педиатр рассказала, чем сухие завтраки могут навредить детскому кишечнику

Педиатр отмечает, что сухие завтраки — хлопья, мюсли, каши быстрого приготовления — не содержат пробиотиков и постепенно снижают количество полезных бифидобактерий. На их месте начинает расти условно‑патогенная флора. Это, по словам Тарасовой, может привести к сбоям в работе желудочно‑кишечного тракта, гастритам у школьников и даже у детей первого года жизни. Продукты с высоким содержанием сахара дополнительно повышают риски метаболических нарушений, ожирения и диабета в будущем.