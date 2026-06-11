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В Ростовской области заготовлена половина необходимого для уборки топлива

В Ростовской области сельхозпроизводители заготовили более 70 тыс. т дизельного топлива, что соответствует 54% от необходимого объема для проведения уборочных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхозпрода.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области сельхозпроизводители заготовили более 70 тыс. т дизельного топлива, что соответствует 54% от необходимого объема для проведения уборочных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхозпрода.

«Для успешного проведения уборочной кампании важно своевременно сформировать необходимые запасы топлива. Совместно с правительством Ростовской области мы принимаем меры по стабилизации ситуации и рекомендуем хозяйствам максимально использовать имеющиеся мощности для хранения ГСМ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас на рынке нефтепродуктов фиксируется повышение цен на топливо и дефицит ГСМ. Эти изменения обусловлены внезапными остановками и уменьшением производственных мощностей ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов.