Растет, кровоточит, меняет цвет или форму: воронежцам рассказали, как распознать меланому

Меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи. Опухоль может появиться как на месте существующей родинки, так и на чистой коже. Во всем мире количество случаев меланомы неуклонно растет, а сама болезнь «молодеет»: все чаще ее диагностируют у людей до 40 лет. По данным Воронежского областного научно-клинического онкологического центра, в прошлом году в регионе впервые выявили меланому кожи у 209 пациентов. А всего на учете с таким заболеванием под диспансерным наблюдением состоит более двух тысяч человек.