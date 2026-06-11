Азия дорожает, а Черное море дешевеет для волгоградцев

Также, по сравнению с предыдущей неделей, в Волгоградской области на 1,98% подорожало суточное проживание в однозвёздочной гостинице или мотеле. Теперь такое бюджетное размещение стоит 1922,04 рубля в сутки на человека. Цена на проживание в гостиницах с 2 звездами и выше в Волгоградской области не изменилась.