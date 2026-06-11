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Шестой сезон фестиваля «Столица закатов» стартовал в Нижнем Новгороде

Программа объединяет музыкальные выступления, гастрономические площадки и разнообразные тематические активности, включая образовательные и детские мероприятия.

Нижний Новгород вновь встречает мультижанровый фестиваль «Столица Закатов» — яркое летнее событие, которое каждую неделю с пятницы по воскресенье радует горожан и гостей города. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Программа объединяет музыкальные выступления, гастрономические площадки и разнообразные тематические активности, включая образовательные и детские мероприятия.

Открытие сезона в этом году ознаменовал концерт певицы Доры: артистка выступила на сцене «Ракушка» в Александровском саду. Поклонники классики тоже найдут для себя интересное — в том же Александровском саду проходит фестиваль «Музыка над Волгой».

Так, 7 июня зрители смогли насладиться программой «Испания: Bienvenidos!», в которую вошли выдающиеся произведения испанских композиторов и признанные музыкальные шедевры.

Проект «Соло на закате» в нынешнем сезоне охватывает сразу несколько живописных локаций: Нижне‑Волжскую набережную (напротив Академии Маяк), набережную Федоровского, Стрелку, Кремль и Александровский сад. В программе появились и свежие идеи — к примеру, занятия йогой на закате в сопровождении живой музыки.

Уже 6 июня заработали и другие направления фестиваля: «Столица Закатов. Искра» в сквере Свердлова, где организована детская барахолка, и «Столица Закатов. Гастрономическая Рождественская» на одноимённой улице.

Ранее концерт группы «Нэнси» в Нижнем Новгороде внезапно перенесли.