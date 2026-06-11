Шестой сезон фестиваля «Столица закатов» стартовал в Нижнем Новгороде

Открытие сезона в этом году ознаменовал концерт певицы Доры: артистка выступила на сцене «Ракушка» в Александровском саду. Поклонники классики тоже найдут для себя интересное — в том же Александровском саду проходит фестиваль «Музыка над Волгой».