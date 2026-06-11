В Черняховске заработал отель в здании бывшей окружной больницы

Отметим, что в январе 2024 года, после установки в гостинице лифта, паблик «Башни востока», через который предприниматели доносят информацию о своих инвестпроектах в Калининградской области, сообщил, что отель примет первых постояльцев до Нового года. Уже в сентябре планы были скорректированы, и сроки открытия сместились на начало 2025 года. В конце июля 2025 года учредитель компании и соинвестор проекта Алексей Павликов сообщал, что черняховский отель откроется в сентябре. В январе 2026 года предприниматель рассказал, что запуск проекта произойдет не раньше февраля текущего года, несмотря на то, что все оборудование доставлено и смонтировано. Он отметил, что для работы отеля необходимо попасть в реестр классификации гостиниц. В феврале 2026 года отель получил название «Франц Лефорт». Как рассказал «Новому Калининграду» Алексей Павликов, отель так назван в честь ближайшего соратника Петра Первого и организатора «Великого посольства». Предприниматель также отметил, что с момента размещения вывески на фасаде инвесторами было подано заявление в реестр классификации гостиниц.