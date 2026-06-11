В Черняховске заработал отель в здании бывшей окружной больницы

В Черняховске открылся бутик-отель «Франц Лефорт», восстановлением которого с 2022 года занималась компания «КСК-Текстиль». Информацию об этом опубликовало правительство Калининградской области на своем официальном сайте.
По словам генерального директора компании «КСК Текстиль» Евгения Смирнова, ключевой задачей было сохранить исторический облик здания. «Своды потолков остались такими же, какими были в 1894 году, отреставрированы исторические двери, входная группа, лестницы и поручни. Даже плитка при входе сохранилась оригинальной, её только очистили», — отметил Смирнов.
Отметим, что в январе 2024 года, после установки в гостинице лифта, паблик «Башни востока», через который предприниматели доносят информацию о своих инвестпроектах в Калининградской области, сообщил, что отель примет первых постояльцев до Нового года. Уже в сентябре планы были скорректированы, и сроки открытия сместились на начало 2025 года. В конце июля 2025 года учредитель компании и соинвестор проекта Алексей Павликов сообщал, что черняховский отель откроется в сентябре. В январе 2026 года предприниматель рассказал, что запуск проекта произойдет не раньше февраля текущего года, несмотря на то, что все оборудование доставлено и смонтировано. Он отметил, что для работы отеля необходимо попасть в реестр классификации гостиниц. В феврале 2026 года отель получил название «Франц Лефорт». Как рассказал «Новому Калининграду» Алексей Павликов, отель так назван в честь ближайшего соратника Петра Первого и организатора «Великого посольства». Предприниматель также отметил, что с момента размещения вывески на фасаде инвесторами было подано заявление в реестр классификации гостиниц.
Краснокирпичное здание на улице Спортивной было построено в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана. Изначально это была двухэтажная окружная больница, но после того, как в 1902 году в ней произошёл повредивший крышу пожар, там надстроили третий этаж, добавив на фасад глазурованные изразцы с растительным орнаментом. За свою 130-летнюю историю объект менял назначение несколько раз (он был больницей, военным объектом, советским военным госпиталем, заводской администрацией и офисным зданием). 7 апреля 2022 года его внесли в реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры регионального значения. После получения нового статуса объект обрёл новых хозяев — совладельцами сегодня являются предприниматели Алексей Павликов и Игорь Билоус (гендиректор подмосковной компании «Элмонт»).