Министр образования Пучков рассказал, в чем преимущества целевого обучения

«Я призываю всех выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей внимательно изучить направления СПО и рассмотреть возможность целевого обучения, — подчеркнул Михаил Пучков. — Это действительно самый надёжный старт для будущей карьеры. Мы готовим не просто специалистов, а кадры, которые уже завтра вольются в экономику области. Студент с целевым договором — это мотивированный студент. Он понимает свою ценность для предприятия. Это и есть залог успешного будущего нашего региона».