Министр образования Пучков рассказал, в чем преимущества целевого обучения

20 июня стартует приёмная кампания в учреждения среднего профессионального образования Нижегородской области. Хорошим выбором для будущей карьеры является целевое обучение, которое набирает обороты в системе образования региона. В чем преимущества целевого обучения по программам СПО, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Целевое обучение по программам СПО — это бесплатное обучение в техникумах и колледжах по договору с будущим работодателем. Работодатели размещают свои предложения о целевом обучении на единой цифровой платформе «Работа в России», а абитуриенты и студенты могут выбрать то, что им подходит, и откликнуться.
«Целевой договор для студента системы СПО — это, по сути, гарантия первого рабочего места, возможность учиться по индивидуальному треку и реальная дополнительная финансовая поддержка от предприятия, — объяснил Михаил Пучков. — Предприятие-партнер напрямую заинтересовано в качестве подготовки, поэтому студенты получают актуальные знания, за успехи в учебе получают дополнительную стипендию, проходят практику на реальном производстве и к моменту выпуска уже являются ценными кадрами. Это прямой путь к успешному трудоустройству без неопределённости».
По данным министерства образования Нижегородской области, на данный момент в учреждениях СПО региона по целевым договорам обучается 2 231 студент.
"Обучение ведётся в 36 колледжах и техникумах региона, — отметил министр. — Из этого числа 392 — выпускники наших колледжей и техникумов. В рамках целевых договоров они скоро перейдут на полноценный рабочий график. Наиболее востребованными отраслями стали электро- и теплоэнергетика (около 1 000 студентов), технология наземного транспорта (около 800) и машиностроение (более 500).
Лидером по количеству таких студентов является Выксунский металлургический колледж. В настоящее время по целевым договорам в колледже обучается 506 человек по программам «Профессионалитета» по специальностям металлургического профиля. Индустриальный партнер колледжа — Выксунский завод ОМК. Студенты учатся под конкретную задачу предприятия.
«Я призываю всех выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей внимательно изучить направления СПО и рассмотреть возможность целевого обучения, — подчеркнул Михаил Пучков. — Это действительно самый надёжный старт для будущей карьеры. Мы готовим не просто специалистов, а кадры, которые уже завтра вольются в экономику области. Студент с целевым договором — это мотивированный студент. Он понимает свою ценность для предприятия. Это и есть залог успешного будущего нашего региона».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 190 вариантов целевого обучения предлагают студентам нижегородские работодатели на портале «Работа России».