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Мэрия ищет подрядчика для благоустройства территории у Зимнего озера в Калининграде

Выполнить работы подрядчик должен с даты заключения контракта до 30 ноября 2026 года.

В Калининграде объявили аукцион по выбору подрядчика для благоустройства территории общего пользования, прилегающей к Зимнему озеру на улице Судостроительной. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 69 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 19 июня, итоги планируют подвести 23 июня. Выполнить работы подрядчик должен с даты заключения контракта до 30 ноября 2026 года.

Согласно документации, на территории планируется установить 13 парковых скамеек и столько же уличных урн, две велопарковки, семь скамеек-шезлонгов и качели с навесом.

В администрации напомнили, что Зимнее озеро ранее стало одним из победителей народного голосования за объекты благоустройства. «Причинно-следственная связь здесь очевидна: Зимнее озеро побеждает в народном голосовании — в 2026 году его обеспечивают финансированием и ищут подрядчика», — сообщили в мэрии.

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