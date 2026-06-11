Мэрия ищет подрядчика для благоустройства территории у Зимнего озера в Калининграде

В администрации напомнили, что Зимнее озеро ранее стало одним из победителей народного голосования за объекты благоустройства. «Причинно-следственная связь здесь очевидна: Зимнее озеро побеждает в народном голосовании — в 2026 году его обеспечивают финансированием и ищут подрядчика», — сообщили в мэрии.