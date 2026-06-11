В подмосковной Лобне к 1 сентября завершат ремонт школы № 3

На втором и третьем этажах укладывают плитку и шпаклюют стены. Электромонтажники завершили работы на 75% в двухэтажном здании, а в трехэтажном приступили к работе со слаботочными сетями и водоснабжением. Как отметил специалист подрядной организации, электроснабжение и пожарную систему монтируют строго в соответствии с ГОСТ и СНиП. В кабинетах физики, химии и информатики будут розетки для каждой парты, а мастерские оснастят станками и швейными машинами.