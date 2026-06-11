В подмосковной Лобне к 1 сентября завершат ремонт школы № 3

Капитальный ремонт школы № 3 в Лобне Московской области планируют завершить к 1 сентября, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы выполняются при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
На втором и третьем этажах укладывают плитку и шпаклюют стены. Электромонтажники завершили работы на 75% в двухэтажном здании, а в трехэтажном приступили к работе со слаботочными сетями и водоснабжением. Как отметил специалист подрядной организации, электроснабжение и пожарную систему монтируют строго в соответствии с ГОСТ и СНиП. В кабинетах физики, химии и информатики будут розетки для каждой парты, а мастерские оснастят станками и швейными машинами.
Кроме того, рабочие продолжают фасадные работы. Также в июне приступят к обновлению спортивной части учреждения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.