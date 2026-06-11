Каждый четвертый житель ПФО не знает, за что можно оформить налоговый вычет

Интересно, что в Приволжском округе чаще планируют возвращать налог за лечение (56%), в Северо-Западном и Северо-Кавказском — за недвижимость (по 35%). Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области лидируют по интересу к налоговым вычетам за образование (30%), Урал — за инвестиции (23%), Москва и Московская область — за спорт (17%), а Дальний Восток — за благотворительность (14%).