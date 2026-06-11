Нижегородская студентка стала медалистом олимпиады «Я — профессионал»

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул особую значимость того, что сразу пять студентов вуза стали победителями в этом направлении: 2026 год по решению Министерства просвещения посвящен дошкольному образованию. Члены жюри обращали внимание не только на владение педагогическими методиками, но и на навыки использования современных технологий — в частности, нейросетей и мультимедийных инструментов, а также на творческий подход и умение эффективно действовать в условиях, когда нужно решать сразу несколько задач.