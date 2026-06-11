Нижегородская студентка стала медалистом олимпиады «Я — профессионал»

Студентка факультета педагогики нижегородского Мининского университета Юлия Степанова завоевала бронзовую награду на Всероссийской студенческой олимпиаде «Я — профессионал». Девушка совмещает заочную учебу с работой воспитателем в детском саду и заботой о ребенке, сообщает Pravda-nn.ru.
Инициатива об участии в состязании исходила от педагогов вуза: они разглядели в Юлии перспективную студентку и оказали ей необходимую поддержку. Поначалу Юлия не верила в возможность добиться заметного результата, однако в финале смогла достойно проявить себя. Ей предстояло создать план развлекательного мероприятия «День Земли», включив в него экспериментальные элементы.
Соперниками Юлии стали опытные конкурсанты — неоднократные участники олимпиады из Санкт-Петербурга и Москвы. Тем не менее, собравшись с силами, она набрала 195 баллов и поднялась на третью ступень пьедестала. По словам самой Юлии, эта победа — весомый аргумент в пользу того, что качественное педагогическое образование доступно и в Нижнем Новгороде.
Нижегородская область в рамках проекта платформы «Россия — страна возможностей» продемонстрировала высокие результаты: регион вошел в первую десятку по числу студентов, получивших дипломы олимпиады. Особенно плодотворным оказалось направление «Педагогическое образование (дошкольное)».
Руководительница олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара отметила устойчивые позиции Мининского университета среди вузов регионов. Уже восьмой год подряд финальные испытания проходят в нижегородском педагогическом вузе. В Технопарке университета свои разработки — проекты праздников и обучающих занятий для детей — представили 47 студентов, приехавших из 17 регионов и 19 вузов России. При этом в отборочном этапе по дошкольному направлению попробовали силы 1,7 тысяч человек.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул особую значимость того, что сразу пять студентов вуза стали победителями в этом направлении: 2026 год по решению Министерства просвещения посвящен дошкольному образованию. Члены жюри обращали внимание не только на владение педагогическими методиками, но и на навыки использования современных технологий — в частности, нейросетей и мультимедийных инструментов, а также на творческий подход и умение эффективно действовать в условиях, когда нужно решать сразу несколько задач.
Университет также тесно связан с детскими садами Нижнего Новгорода: дошкольные учреждения выступают в роли экспериментальных площадок вуза. Студенты начинают практиковаться в реальных группах с первых курсов, где они внедряют научные наработки и могут сразу оценить их результативность.