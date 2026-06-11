В Калининграде крупная ветка упала на машину во дворе, где не закончили обрезку опасных деревьев

«К сожалению, вместо оперативного решения проблемы мы столкнулись с преступной халатностью и бездействием, — отметил он. — Ко мне обратилась жительница нашего района. Она была в отчаянии: на её автомобиль упала массивная ветка. По счастливой случайности в этот момент на месте не оказалось пешеходов. Этот инцидент — прямое следствие того, что начатые работы по опилу деревьев были брошены на полпути около четырёх месяцев назад».