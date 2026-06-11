В Смоленске заработал центр развития настольного тенниса

«Со строительством центра развитие профессионального и массового спорта получит в регионе новый импульс. За четыре года число теннисистов в Смоленской области выросло вдвое, а 13 спортсменов имеют разряд “Кандидат в мастера спорта России”. Александр Михайлович Бабаков подчеркнул, что новая площадка позволит спортсменам добиваться высоких результатов. Подобный спортивный объект появится еще в одном из городов Смоленской области. Он также будет создан при поддержке Федерации настольного тенниса России», — отметил Василий Анохин.