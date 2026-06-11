В Смоленске заработал центр развития настольного тенниса

Центр развития настольного тенниса открыли 1 июня в Смоленске в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Современный комплекс расположен на проспекте Гагарина. Объект построен при поддержке Федерации настольного тенниса РФ и центра развития спорта Смоленской области. На торжественной церемонии открытия присутствовали губернатор региона Василий Анохин вместе с заместителем председателя Государственной Думы, президентом Федерации настольного тенниса РФ Александром Бабаковым.
Площадь здания составляет более 1,3 тыс. кв. м. Там смогут одновременно заниматься почти 500 спортсменов. В зале установлено 12 теннисных столов, соответствующих всем нормативным требованиям. Также обустроены раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и инвентарная. В центре созданы условия для маломобильных граждан.
«Со строительством центра развитие профессионального и массового спорта получит в регионе новый импульс. За четыре года число теннисистов в Смоленской области выросло вдвое, а 13 спортсменов имеют разряд “Кандидат в мастера спорта России”. Александр Михайлович Бабаков подчеркнул, что новая площадка позволит спортсменам добиваться высоких результатов. Подобный спортивный объект появится еще в одном из городов Смоленской области. Он также будет создан при поддержке Федерации настольного тенниса России», — отметил Василий Анохин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.