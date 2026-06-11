Трагически погиб хоккеиста ХК «Норильск» Егор Ядыкин

Как отметили в клубе, за время выступлений в команде Ядыкин проявил себя не только как талантливый спортсмен, но и как настоящий боец, для которого командные интересы всегда стояли на первом месте. Коллеги запомнили его улыбчивым парнем, который заряжал окружающих энергией на льду и вне его, а также надёжным и отзывчивым другом.