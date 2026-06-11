Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагически погиб хоккеиста ХК «Норильск» Егор Ядыкин

Известно, что хоккеист скончался перед охотой.

Хоккейный клуб «Норильск» сообщил о трагической смерти своего игрока Егора Ядыкина.

Как отметили в клубе, за время выступлений в команде Ядыкин проявил себя не только как талантливый спортсмен, но и как настоящий боец, для которого командные интересы всегда стояли на первом месте. Коллеги запомнили его улыбчивым парнем, который заряжал окружающих энергией на льду и вне его, а также надёжным и отзывчивым другом.

Новость о внезапном уходе стала шоком для всего клуба. В ХК «Норильск» выразили глубокие соболезнования родным и близким Егора и пообещали оказать им всю необходимую помощь.