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День России в Нижнем Новгороде: программа мероприятий на 12 июня 2026 года

Рассказываем, на каких площадках будут отмечать День России в Нижнем Новгороде в 2026 году и какие мероприятия можно посетить.

Источник: Живем в Нижнем

В эту пятницу, 12 июня, будет отмечаться День России — главной площадкой в Нижнем Новгороде станет парк «Швейцария». Обширную программу мероприятий также подготовили в музеях и ДК. Портал «Живем в Нижнем» публикует афишу и рассказывает, куда можно сходить.

Содержание.

Парк «Швейцария».

Нижегородская ярмарка.

Парк имени 1 Мая.

Программа в музеях.

День России в Кстове.

День России в парке «Швейцария».

Главная праздничная площадка города — парк «Швейцария». Программа стартует в 12:00 на центральной площади: гостей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, в том числе юных вокалистов и народных ансамблей.

Музыкальную программу продолжит Жанна Бегниязова — ее выступление запланировано на 19:15, затем с 20:00 до 21:00 на сцене появится Александр Шалунов. Хедлайнерами вечера станут группа «Моральный кодекс» и Сергей Мазаев: они выступят с 21:00 до 22:00.

Для любителей активного отдыха подготовили разнообразные спортивные мероприятия: этнокультурный забег «Этноран» с дистанциями на 5 и 10 километров, соревнования по футболу, баскетболу и теннису. Гастрономический фестиваль «За одним столом» стартует в 12:00. На поляне за часами разместят тематические кулинарные зоны. Неподалеку у детского центра «ВЕГА» с 11:00 до 19:30 будет работать «Лаборатория волжской кухни», а для юных гостей парка проведут увлекательные тематические мастер‑классы.

Фото: администрация Нижнего Новгорода.

Детали по локации — в таблице:

Что именно.

Время.

Подробности.

Этнозабег «Этноран».

8:30 — 12:30.

8:30 — открытие; 9:00 — 5 км; 9:30 — 10 км; 11:00 — забег в костюмах; 11:30 — детские старты.

Гастрофестиваль «За одним столом».

12:00 — 22:00 (12−14 июня).

100-метровый стол, 30+ шеф-поваров, лаборатория волжской кухни.

Пикник-зона и «Ресторанный дворик».

весь день.

Можно принести свою еду или купить на фермерском рынке.

Мастер-классы для детей.

12:00 — 18:00.

В детском центре «ВЕГА» — бесплатно.

Спортивная программа.

12:00 — 18:00.

Площадка «Город спорта»: футбол, баскетбол, теннис.

Фотозона «Карта вкусов России».

12:00 — 22:00.

Поляна за часами, бесплатно.

Концерт на центральной сцене.

12:00 — 22:00.

12:00 — «DanceFit»; днём — юные вокалисты и ансамбли; 19:15 — Жанна Бегниязова; 20:00 — Александр Шалунов; 21:00−22:00 — «Моральный кодекс» и Сергей Мазаев.

День России на Нижегородской ярмарке.

В этой локации будет проходить мультиформатный этнофестиваль «Действие». Ключевые события программы развернутся с 12:00 до 19:30. Гостей приглашают на ярмарку, гастрофестиваль и граффити-акцию. Нижегородцев также ждет парад национальностей, который завершится хороводом и развертыванием 100‑метрового флага России.

На ярмарочной площади с 12:00 до 17:00 гостей ждут разнообразные активности: мастер‑классы от нижегородских диджеев, соревнования танцевальной школы, творческие занятия по созданию изделий народных художественных промыслов и театральные постановки, которые будут посвящены Году единства народов России.

Фото: Нижегородская ярмарка.

Музыкальная программа фестиваля стартует в 16:00, а кульминацией вечера станет выступление группы «Рок‑острова» в 18:15. Дополнением к праздничной программе станет автомобильная выставка «90‑летие Госавтоинспекции», которая будет открыта на протяжении всего мероприятия.

Детали по локации — в таблице:

Что именно.

Время.

Подробности.

Фестиваль «Действие».

12:00 — 19:30.

Этническая музыка, танцы, творческие станции.

Этно-ярмарка.

весь день.

Изделия народных промыслов: хохлома, городецкая роспись.

Гастрономическая зона.

весь день.

Блюда кухонь разных народов России.

Граффити-акция.

весь день.

Именитые художники создают рисунки на тему России.

Парад национальностей и хоровод.

время уточнят на площадке.

Шествие колонн, общий хоровод, разворачивание флага (100+ метров).

Вручение паспортов.

15:00.

Торжественная церемония для юных нижегородцев.

Награждение мастеров.

15:00.

Вручение званий и премий деятелям промыслов.

Концерт.

16:00 — 19:30.

Выступление группы «Рок-острова» в 18:15.

Творческие станции.

12:00 — 17:00.

Мастер-классы диджеев, танцевальные баттлы, 6 театральных миниатюр.

Выставка «90-летие Госавтоинспекции».

весь день.

Ретроавтомобили и современная техника.

Парк имени 1 Мая.

В парке имени 1 Мая с 12:00 до 16:00 будет проходить фестиваль «Учись в Нижнем». Он будет посвящен высшему и среднему профессиональному образованию. Около 30 вузов, колледжей и техникумов региона представят свои образовательные программы. Гости смогут получить консультации приемных комиссий, встретиться с ректорами, посетить лектории и мастер‑классы.

Программа в музеях.

В День России нижегородцы смогут бесплатно посетить муниципальные музеи. В некоторых из них подготовили специальные праздничные программы.

Так, музее-квартире Горького пройдет акция «Россия в лицах», в рамках которой расскажут о выдающихся для страны людях. В Домике Каширина в 12:00 проведут музейное занятие, где можно будет узнать об исторических событиях, отразившихся в повести «Детство». Для посещения понадобится предварительная запись.

В музее «Щелоковский хутор» в 11:00 состоится интерактивная историческая ролевая игра «Земство на пути прогресса». Попасть на мероприятие можно по регистрации. Во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе с 12:00 начнется концерт, также в программе праздничного дня — мастер-класс «Флаг России».

Фото: администрация Нижнего Новгорода.

День России в Кстове.

На площади Ленина в Кстове праздничные мероприятия пройдут с 15:00 до 18:00. Программа включает мастер‑классы, выставку‑ярмарку изделий местных ремесленников и фольклорную программу от центра народной культуры «Берегиня».

В 15:00 начнутся выступления в рамках программы «Широка страна моя родная» с участием творческих коллективов Кстовского района. Затем с 15:45 до 17:00 зрителей ждет программа «Народов много — Родина одна», во время которой на сцену выйдут нижегородские коллективы. Завершит праздник концерт от Дворца культуры ГАЗ. Он состоится с 17:00 до 18:00.

Кроме того, праздничные мероприятия с участием коллективов местных ДК состоятся в большинстве сел и деревень района.

Прогноз погоды на выходные.

С 12 по 14 июня жителей Нижнего Новгорода ждет жаркая погода. В День России температура воздуха днем составит до +26°C, ночью похолодает до +17°C. Утром и днем синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, а к вечеру станет ясно.

В субботу, 13 июня, прогнозируется до +27°C в днем и до +23°C вечером. Днем жителям столицы Приволжья обещают дождь, но уже в вечернее время станет ясно. В воскресенье, 14 июня, осадки ожидаются в течение всего дня. В дневное время температура воздуха составит +25°C.