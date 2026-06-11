День России в Нижнем Новгороде: программа мероприятий на 12 июня 2026 года

Для любителей активного отдыха подготовили разнообразные спортивные мероприятия: этнокультурный забег «Этноран» с дистанциями на 5 и 10 километров, соревнования по футболу, баскетболу и теннису. Гастрономический фестиваль «За одним столом» стартует в 12:00. На поляне за часами разместят тематические кулинарные зоны. Неподалеку у детского центра «ВЕГА» с 11:00 до 19:30 будет работать «Лаборатория волжской кухни», а для юных гостей парка проведут увлекательные тематические мастер‑классы.