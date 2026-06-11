День России в Нижнем Новгороде: программа мероприятий на 12 июня 2026 года

В эту пятницу, 12 июня, будет отмечаться День России — главной площадкой в Нижнем Новгороде станет парк «Швейцария». Обширную программу мероприятий также подготовили в музеях и ДК. Портал «Живем в Нижнем» публикует афишу и рассказывает, куда можно сходить.
Содержание.
Парк «Швейцария».
Нижегородская ярмарка.
Парк имени 1 Мая.
Программа в музеях.
День России в Кстове.
День России в парке «Швейцария».
Главная праздничная площадка города — парк «Швейцария». Программа стартует в 12:00 на центральной площади: гостей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, в том числе юных вокалистов и народных ансамблей.
Музыкальную программу продолжит Жанна Бегниязова — ее выступление запланировано на 19:15, затем с 20:00 до 21:00 на сцене появится Александр Шалунов. Хедлайнерами вечера станут группа «Моральный кодекс» и Сергей Мазаев: они выступят с 21:00 до 22:00.
Для любителей активного отдыха подготовили разнообразные спортивные мероприятия: этнокультурный забег «Этноран» с дистанциями на 5 и 10 километров, соревнования по футболу, баскетболу и теннису. Гастрономический фестиваль «За одним столом» стартует в 12:00. На поляне за часами разместят тематические кулинарные зоны. Неподалеку у детского центра «ВЕГА» с 11:00 до 19:30 будет работать «Лаборатория волжской кухни», а для юных гостей парка проведут увлекательные тематические мастер‑классы.
Фото: администрация Нижнего Новгорода.
Детали по локации — в таблице:
Что именно.
Время.
Подробности.
Этнозабег «Этноран».
8:30 — 12:30.
8:30 — открытие; 9:00 — 5 км; 9:30 — 10 км; 11:00 — забег в костюмах; 11:30 — детские старты.
Гастрофестиваль «За одним столом».
12:00 — 22:00 (12−14 июня).
100-метровый стол, 30+ шеф-поваров, лаборатория волжской кухни.
Пикник-зона и «Ресторанный дворик».
весь день.
Можно принести свою еду или купить на фермерском рынке.
Мастер-классы для детей.
12:00 — 18:00.
В детском центре «ВЕГА» — бесплатно.
Спортивная программа.
12:00 — 18:00.
Площадка «Город спорта»: футбол, баскетбол, теннис.
Фотозона «Карта вкусов России».
12:00 — 22:00.
Поляна за часами, бесплатно.
Концерт на центральной сцене.
12:00 — 22:00.
12:00 — «DanceFit»; днём — юные вокалисты и ансамбли; 19:15 — Жанна Бегниязова; 20:00 — Александр Шалунов; 21:00−22:00 — «Моральный кодекс» и Сергей Мазаев.
День России на Нижегородской ярмарке.
В этой локации будет проходить мультиформатный этнофестиваль «Действие». Ключевые события программы развернутся с 12:00 до 19:30. Гостей приглашают на ярмарку, гастрофестиваль и граффити-акцию. Нижегородцев также ждет парад национальностей, который завершится хороводом и развертыванием 100‑метрового флага России.
На ярмарочной площади с 12:00 до 17:00 гостей ждут разнообразные активности: мастер‑классы от нижегородских диджеев, соревнования танцевальной школы, творческие занятия по созданию изделий народных художественных промыслов и театральные постановки, которые будут посвящены Году единства народов России.
Фото: Нижегородская ярмарка.
Музыкальная программа фестиваля стартует в 16:00, а кульминацией вечера станет выступление группы «Рок‑острова» в 18:15. Дополнением к праздничной программе станет автомобильная выставка «90‑летие Госавтоинспекции», которая будет открыта на протяжении всего мероприятия.
Детали по локации — в таблице:
Что именно.
Время.
Подробности.
Фестиваль «Действие».
12:00 — 19:30.
Этническая музыка, танцы, творческие станции.
Этно-ярмарка.
весь день.
Изделия народных промыслов: хохлома, городецкая роспись.
Гастрономическая зона.
весь день.
Блюда кухонь разных народов России.
Граффити-акция.
весь день.
Именитые художники создают рисунки на тему России.
Парад национальностей и хоровод.
время уточнят на площадке.
Шествие колонн, общий хоровод, разворачивание флага (100+ метров).
Вручение паспортов.
15:00.
Торжественная церемония для юных нижегородцев.
Награждение мастеров.
15:00.
Вручение званий и премий деятелям промыслов.
Концерт.
16:00 — 19:30.
Выступление группы «Рок-острова» в 18:15.
Творческие станции.
12:00 — 17:00.
Мастер-классы диджеев, танцевальные баттлы, 6 театральных миниатюр.
Выставка «90-летие Госавтоинспекции».
весь день.
Ретроавтомобили и современная техника.
Парк имени 1 Мая.
В парке имени 1 Мая с 12:00 до 16:00 будет проходить фестиваль «Учись в Нижнем». Он будет посвящен высшему и среднему профессиональному образованию. Около 30 вузов, колледжей и техникумов региона представят свои образовательные программы. Гости смогут получить консультации приемных комиссий, встретиться с ректорами, посетить лектории и мастер‑классы.
Программа в музеях.
В День России нижегородцы смогут бесплатно посетить муниципальные музеи. В некоторых из них подготовили специальные праздничные программы.
Так, музее-квартире Горького пройдет акция «Россия в лицах», в рамках которой расскажут о выдающихся для страны людях. В Домике Каширина в 12:00 проведут музейное занятие, где можно будет узнать об исторических событиях, отразившихся в повести «Детство». Для посещения понадобится предварительная запись.
В музее «Щелоковский хутор» в 11:00 состоится интерактивная историческая ролевая игра «Земство на пути прогресса». Попасть на мероприятие можно по регистрации. Во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе с 12:00 начнется концерт, также в программе праздничного дня — мастер-класс «Флаг России».
Фото: администрация Нижнего Новгорода.
День России в Кстове.
На площади Ленина в Кстове праздничные мероприятия пройдут с 15:00 до 18:00. Программа включает мастер‑классы, выставку‑ярмарку изделий местных ремесленников и фольклорную программу от центра народной культуры «Берегиня».
В 15:00 начнутся выступления в рамках программы «Широка страна моя родная» с участием творческих коллективов Кстовского района. Затем с 15:45 до 17:00 зрителей ждет программа «Народов много — Родина одна», во время которой на сцену выйдут нижегородские коллективы. Завершит праздник концерт от Дворца культуры ГАЗ. Он состоится с 17:00 до 18:00.
Кроме того, праздничные мероприятия с участием коллективов местных ДК состоятся в большинстве сел и деревень района.
Прогноз погоды на выходные.
С 12 по 14 июня жителей Нижнего Новгорода ждет жаркая погода. В День России температура воздуха днем составит до +26°C, ночью похолодает до +17°C. Утром и днем синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, а к вечеру станет ясно.
В субботу, 13 июня, прогнозируется до +27°C в днем и до +23°C вечером. Днем жителям столицы Приволжья обещают дождь, но уже в вечернее время станет ясно. В воскресенье, 14 июня, осадки ожидаются в течение всего дня. В дневное время температура воздуха составит +25°C.