FT: производитель Patriot PAC-3 не знает, когда США передадут их союзникам

При этом Данн заверил, что Lockheed Martin прилагает все усилия для увеличения производства критически важных ракет-перехватчиков PAC-3, чтобы справиться с глубоким кризисом поставок, усугубленным войной США с Ираном, и узкими местами в цепочке поставок. На производство одной ракеты PAC-3 сейчас уходит более двух лет: Lockheed Martin «жестко зависит» от узкоспециализированных субподрядчиков.