FT: производитель Patriot PAC-3 не знает, когда США передадут их союзникам

Об этом на Берлинском авиасалоне ILA предупредил Брайан Данн, вице-президент Lockheed Martin по стратегии и развитию бизнеса в области ракет и управления огнем, пишет британская газета Financial Times.
Мы не контролируем, как будут распределяться эти ракеты. Мы никому не можем сказать, какое место вы займете в этом списке приоритетов… Мы ничего из этого не контролируем.
При этом Данн заверил, что Lockheed Martin прилагает все усилия для увеличения производства критически важных ракет-перехватчиков PAC-3, чтобы справиться с глубоким кризисом поставок, усугубленным войной США с Ираном, и узкими местами в цепочке поставок. На производство одной ракеты PAC-3 сейчас уходит более двух лет: Lockheed Martin «жестко зависит» от узкоспециализированных субподрядчиков.
Дополнительная мощность, как надеется Данн, позволит удовлетворить потребности «многих пользователей в более короткие сроки».
Даже с учетом увеличения мощностей производитель признает, что растущее недовольство союзников из-за задержек в ближайшее время купировать не удастся.