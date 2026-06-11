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FT: производитель Patriot PAC-3 не знает, когда США передадут их союзникам

Lockheed Martin не может сказать союзникам США, когда они получат критически важные ракеты для систем ПВО Patriot, несмотря на планы компании утроить производственные мощности.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом на Берлинском авиасалоне ILA предупредил Брайан Данн, вице-президент Lockheed Martin по стратегии и развитию бизнеса в области ракет и управления огнем, пишет британская газета Financial Times.

Мы не контролируем, как будут распределяться эти ракеты. Мы никому не можем сказать, какое место вы займете в этом списке приоритетов… Мы ничего из этого не контролируем.

Брайан Данн
вице-президент Lockheed Martin

При этом Данн заверил, что Lockheed Martin прилагает все усилия для увеличения производства критически важных ракет-перехватчиков PAC-3, чтобы справиться с глубоким кризисом поставок, усугубленным войной США с Ираном, и узкими местами в цепочке поставок. На производство одной ракеты PAC-3 сейчас уходит более двух лет: Lockheed Martin «жестко зависит» от узкоспециализированных субподрядчиков.

FT уточняет, что компания согласилась увеличить производство ракет PAC-3 с нынешних 650 единиц в год до 2000 к 2033 году в рамках соглашения с Пентагоном на сумму 4,7 млрд долларов, достигнутого ранее в этом году.

Дополнительная мощность, как надеется Данн, позволит удовлетворить потребности «многих пользователей в более короткие сроки».

Тем не менее FT считает, что заявление Данна — тревожный сигнал для союзников США, включая Германию, Японию, Польшу, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые используют систему ПВО Patriot.

Даже с учетом увеличения мощностей производитель признает, что растущее недовольство союзников из-за задержек в ближайшее время купировать не удастся.

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