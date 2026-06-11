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Новый донской гибридный комбайн прошел тесты в Иране

Новый комбайн H820 с гибридной схемой обмолота успешно завершил международные испытания, проведя тесты в Иране. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили представители компании «Ростсельмаш» в рамках выставки «День донского поля».

Источник: Коммерсантъ

Новый комбайн H820 с гибридной схемой обмолота успешно завершил международные испытания, проведя тесты в Иране. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили представители компании «Ростсельмаш» в рамках выставки «День донского поля».

По словам управляющего товарной группой компании Сергея Савенкова, Иран был выбран для международных испытаний из-за ранних сроков уборки, что позволило набрать больше часов наработки и расширить географию для получения репрезентативной статистики.

Гибридная машина «закрывает пробел» в линейке компании, в которой ранее были однобарабанные и двухбарабанные машины различных мощностей, а также роторные машины семейства TORUM. Новый сезон испытания начался в Краснодарском крае. Планируется, что затем машина продолжит испытания севернее по мере действия агрофона, после чего вернется на юг для тестов на пропашных культурах.

В «Ростсельмаше» также отметили, что спрос на решение подтверждается запросами на реализацию H820. Однако масштаб рыночного проникновения будет зависеть от времени, динамики рынка и применяемого севооборота у аграриев. Потенциальные рынки сбыта не ограничиваются российскими регионами — интерес к машине, по словам специалистов, наблюдается и за рубежом.

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