Новый донской гибридный комбайн прошел тесты в Иране

Гибридная машина «закрывает пробел» в линейке компании, в которой ранее были однобарабанные и двухбарабанные машины различных мощностей, а также роторные машины семейства TORUM. Новый сезон испытания начался в Краснодарском крае. Планируется, что затем машина продолжит испытания севернее по мере действия агрофона, после чего вернется на юг для тестов на пропашных культурах.