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«Балтику» покинул ещё один защитник

Обонин перешёл в «Балтику» из «Зенита» в июле 2025 года на правах аренды с правом выкупа.

Защитник Кирилл Обонин покидает ряды футбольного клуба «Балтика» после истечения арендного соглашения. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.

«Благодарим Кирилла за профессионализм, ответственное отношение к делу, самоотдачу и вклад в победы “Балтики”!», — попрощались в калининградском клубе.

Обонин перешёл в «Балтику» из «Зенита» в июле 2025 года на правах аренды с правом выкупа. За это время он провёл шесть матчей в Кубке России за основную команду и восемь матчей за «Балтику-2» во Второй лиге.

Фото: ФК «Балтика».