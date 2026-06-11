«Балтику» покинул ещё один защитник

Защитник Кирилл Обонин покидает ряды футбольного клуба «Балтика» после истечения арендного соглашения. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.
«Благодарим Кирилла за профессионализм, ответственное отношение к делу, самоотдачу и вклад в победы “Балтики”!», — попрощались в калининградском клубе.
Обонин перешёл в «Балтику» из «Зенита» в июле 2025 года на правах аренды с правом выкупа. За это время он провёл шесть матчей в Кубке России за основную команду и восемь матчей за «Балтику-2» во Второй лиге.
Фото: ФК «Балтика».