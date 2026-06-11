Склонность подростков к риску увязали с недостатком дофамина

Эти замеры указали на то, что концентрация дофамина была необычно низкой в мозге у тех участников наблюдений, которые в подростковом периоде были наиболее склонны к употреблению больших количеств алкоголя и к другим формам рискового поведения. Многие из них впоследствии бросали вредные привычки или уменьшали потребление алкоголя, что также сопровождалось ростом выработки дофамина в базальных ядрах их мозга, глубинных слоях серого вещества.