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Сахалин впервые принял слет профессионалов туристической отрасли

Событие объединило свыше 70 компаний из 30 городов России и Республики Беларусь.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 70 туроператоров из 30 городов России и Республики Беларусь посетили Сахалин в рамках слета Российского союза туриндустрии, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Такое мероприятие на территории региона прошло впервые, сообщили в Министерстве туризма Сахалинской области.

За несколько дней команда туроператоров посетила ключевые туристические локации острова. Они не только увидели знаковые достопримечательности региона, но и изучили туристический продукт, предлагаемый гостям местными туроператорами. Параллельно участники оценили сопутствующую инфраструктуру: средства размещения и точки общественного питания — от кафе до ресторанов.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев отметил, что регион готов принимать туристов со всей России, поскольку весь сектор туризма и индустрии гостеприимства работает на достойном уровне. Сейчас прослеживается тенденция к возвратному туризму на Сахалине: посетив острова один раз, туристы возвращаются вновь.

«Уже сейчас мы готовы предложить гостям разноплановый отдых. Это и всесезонный горнолыжный курорт “Горный воздух”, который становится популярным не только на Дальнем Востоке, но и в России, и знаковые локации, известные далеко за пределами островов: маяк Анива, лагуна Буссе, мыс Великан. У нас активно развивается гостиничная инфраструктура и ресторанная индустрия, мы стараемся уделять повышенное внимание сервису. Реализуется ряд программ по развитию сопутствующей инфраструктуры, большая программа развития южно-сахалинской агломерации и Курильских островов. У региона большие перспективы в этом направлении», — прокомментировал Антон Зайцев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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