Сахалин впервые принял слет профессионалов туристической отрасли

«Уже сейчас мы готовы предложить гостям разноплановый отдых. Это и всесезонный горнолыжный курорт “Горный воздух”, который становится популярным не только на Дальнем Востоке, но и в России, и знаковые локации, известные далеко за пределами островов: маяк Анива, лагуна Буссе, мыс Великан. У нас активно развивается гостиничная инфраструктура и ресторанная индустрия, мы стараемся уделять повышенное внимание сервису. Реализуется ряд программ по развитию сопутствующей инфраструктуры, большая программа развития южно-сахалинской агломерации и Курильских островов. У региона большие перспективы в этом направлении», — прокомментировал Антон Зайцев.