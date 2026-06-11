В Калининградской области нашли окаменевший фрагмент древней устричной колонии

В палеонтологической коллекции комбината представлены окаменелости различных геологических периодов. В их числе — зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет, ростры головоногих моллюсков белемнитов, обитавших 80 миллионов лет назад, а также фрагмент дужки раковины аммонита возрастом 165 миллионов лет.