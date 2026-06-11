В Калининградской области нашли окаменевший фрагмент древней устричной колонии. Экспонат выставили в музее Янтарного комбината. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.
Сотрудники комбината обнаружили окаменевшие раковины двустворчатых моллюсков во время работ в Приморском карьере. Эти животные населяли морские отмели более 30 миллионов лет назад.
Образец размером два на четыре с половиной сантиметра содержит части нескольких раковин. Его нашли в грунте, который снимают для доступа к залежам янтаря.
«При разгрузке одного из горных самосвалов и был замечен фрагмент устричной колонии. За последние двадцать лет сотрудники комбината собрали уникальную коллекцию древних “не янтарных” свидетельств животного и растительного мира, которая теперь насчитывает 13 экспонатов», — отметил главный геолог Калининградского янтарного комбината Алексей Коркин.
В палеонтологической коллекции комбината представлены окаменелости различных геологических периодов. В их числе — зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет, ростры головоногих моллюсков белемнитов, обитавших 80 миллионов лет назад, а также фрагмент дужки раковины аммонита возрастом 165 миллионов лет.
Фото: Янтарный комбинат.