Группа «Моя Мишель» выступит на фестивале «Золотая хохлома» в Нижнем

На площади Ленина в первый день выступят фольклорные коллективы, группа «Моя Мишель» (21:00−21:45) и DJ Топчий (21:45−23:00); с 10:00 до 17:00 будут работать ярмарка и мастер‑классы. В 11:00 приедет хоккеист ХК «Торпедо» Сергей Скворцов — проведёт автограф‑сессию и мастер‑класс по росписи шайб.