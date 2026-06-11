Группа «Моя Мишель» выступит на фестивале «Золотая хохлома» в Нижнем

20−21 июня в Семёнове (Нижегородская область) пройдёт XXII Международный фестиваль «Золотая хохлома» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
На площади Ленина в первый день выступят фольклорные коллективы, группа «Моя Мишель» (21:00−21:45) и DJ Топчий (21:45−23:00); с 10:00 до 17:00 будут работать ярмарка и мастер‑классы. В 11:00 приедет хоккеист ХК «Торпедо» Сергей Скворцов — проведёт автограф‑сессию и мастер‑класс по росписи шайб.
В городе также откроются семейный трек, городок аттракционов, «Городской пикник», галерея «Провинциальный Арбат», детский театр, показ мультфильмов о промыслах, выставки и экскурсии в музеях и на фабрике «Хохломская роспись».
Во второй день выступят творческие коллективы и Нижегородский губернский оркестр, продолжит работу ярмарка, пройдут выставки, интерактивные площадки и легкоатлетический пробег в деревню Мериново.
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