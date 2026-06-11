Определены победители конкурса «Наш “Пари НН”»

Команда «Пари НН» и ее предшественники («Волга-Олимпиец», «Олимпиец», «Нижний Новгород») провели в первенствах России 346 игр, одержав 134 победы и потерпев 133 поражения. На фото — Николай Калинский. В этом сезоне в федеральной ЮФЛ выступают три женских команды ФК «Пари НН»: U-14, U-16, U-18, в ЮФЛ Приволжье — две юношеских: U-15, U-16).