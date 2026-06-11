Определены победители конкурса «Наш “Пари НН”»

ИА «Время Н» подводит итоги очередного конкурса «Наш “Пари НН”».
Правильные ответы на вопросы финального тура таковы:
Команда «Пари НН» и ее предшественники («Волга-Олимпиец», «Олимпиец», «Нижний Новгород») провели в первенствах России 346 игр, одержав 134 победы и потерпев 133 поражения. На фото — Николай Калинский. В этом сезоне в федеральной ЮФЛ выступают три женских команды ФК «Пари НН»: U-14, U-16, U-18, в ЮФЛ Приволжье — две юношеских: U-15, U-16).
Победителем конкурса стал Олег Сергиенко — он получит книгу «Летопись нижегородского футбола» (6+). Второе и третье места заняли Артем Крупнов и Сергей Щеплягин соответственно — они получат сувенирную продукцию нижегородского клуба.
Поздравляем!
О вручении призов победителям сообщим дополнительно.
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