Мексиканца депортируют из России за нарушение режима пребывания

В министерстве пояснили, что уроженец Мексики в 2018 году получил в Санкт-Петербурге вид на жительство в РФ. Срок регистрации по месту жительства истек в октябре 2025 года. В ноябре того же года мужчину поставили на миграционный учет в Ульяновске до 2027 года при условии ежегодного подтверждения своего проживания в России.