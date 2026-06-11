Мексиканца депортируют из России за нарушение режима пребывания

В министерстве пояснили, что уроженец Мексики в 2018 году получил в Санкт-Петербурге вид на жительство в РФ. Срок регистрации по месту жительства истек в октябре 2025 года. В ноябре того же года мужчину поставили на миграционный учет в Ульяновске до 2027 года при условии ежегодного подтверждения своего проживания в России.
«В 2025 году гражданин привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Также он нарушил требование о ежегодном предоставлении в подразделение по вопросам миграции уведомления о подтверждении своего проживания на территории Российской Федерации», — уточнили в МВД.
В ведомстве добавили, что 5 июня сотрудники ОМВД по Железнодорожному району Ульяновска вынесли постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа с выдворением за пределы РФ.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что речь идет о мексиканском художнике Эммануэле Легаррета.
Шестого июня, по информации из картотеки Мелекесского районного суда Ульяновский области, судья Сергей Гуляев удовлетворил ходатайство ОМВД России по железнодорожному району Ульяновска в отношении Легаррета по административному делу по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ. За повторное в течение года нарушение иностранцем режима пребывания предполагается штраф от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением из России.