Жара до 33 градусов ожидается в Волгограде на 12 июня

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных дождей в городе не предвидится. Ветер будет дуть северный и северо-восточный: ночью его скорость составит 2−7 метров в секунду, а днем усилится до 8−13 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 19−21 градуса, а днем столбики термометров покажут от 31 до 33 градусов тепла.