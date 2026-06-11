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Жара до 33 градусов ожидается в Волгограде на 12 июня

Синоптики обещают переменную облачность и без существенных осадков в областном центре.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 12 июня установится по-настоящему летнее пекло. Днем воздух прогреется до 33 градусов тепла, а осадков не ожидается, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных дождей в городе не предвидится. Ветер будет дуть северный и северо-восточный: ночью его скорость составит 2−7 метров в секунду, а днем усилится до 8−13 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 19−21 градуса, а днем столбики термометров покажут от 31 до 33 градусов тепла.

По Волгоградской области ночью также обойдется без существенных осадков, но днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер северного и северо-восточного направления: ночью 2−7 м/с, днем 5−10 м/с, местами порывы до 12−14 м/с. Температура ночью составит 16−21 градус, при прояснении возможно похолодание до 13 градусов. Днем в регионе ожидается от 28 до 33 градусов тепла.