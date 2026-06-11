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Продажу спиртного ограничат в Нижнем Новгороде в День России

Власти ограничат продажу алкогольной продукции в Нижнем Новгороде в День России, 12 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Власти ограничат продажу алкогольной продукции в Нижнем Новгороде в День России, 12 июня. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в департаменте развития предпринимательства городской администрации.

Ограничения вводят в связи со статьей 8 регионального закона о регулировании продажи спиртного. Так, алкоголь нельзя будет купить в местах проведения массовых мероприятий.

Напомним, группа «Моральный кодекс» (12+) выступит в День России в Нижнем Новгороде. Концерт состоится в парке «Швейцария» в 21:00. Праздничные мероприятия также запланированы в библиотеках, музеях и домах культуры.

Ранее сообщалось, что расписание электричек изменится в Нижегородской области в июньские праздники — с 12 по 14 июня. В пятницу и субботу запустят дополнительные составы.