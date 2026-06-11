Саксофонист Игорь Бутман признался, что ему нравится творчество рэпера L'One

Действительно, джаз стал неотъемлемой частью российской культурной жизни, и, конечно, его нужно как можно больше популяризировать. Мы находимся в хорошем смысле в конкуренции и с академической музыкой, и с поп-музыкой. И если не будем продолжать показывать, рассказывать, пропагандировать и говорить, что джаз достоин внимания, то, уверяю вас, его станет меньше. Поэтому за джаз надо «бороться», это и есть наша профессия. Если мы не будем об этом говорить, рассказывать, делать события, то человек может и не открыть для себя джазовую музыку. Он может сделать выбор в пользу чего-то более привычного и простого. Мы делаем так, чтобы джаз становился более востребованным в культурной жизни нашей страны, а также всего мира. На нас смотрят, обращают внимание, видят наши успехи — это приносит свои и культурные, и общественные плоды.