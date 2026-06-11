В Калининграде разгорелись страсти из-за цветочной клумбы, которую убрали ради расширения остановки

Власти решили увеличить площадку ожидания автобусов и убрали всё благоустройство. Когда садовод увидела, что сделали с её детищем, то пришла в ужас. Женщина годами ухаживала за небольшим участком у дороги: подбирала растения, следила, чтобы клумба радовала глаз в течение всего сезона.