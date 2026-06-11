Журналистов «АиФ-Прикамье» наградили в конкурсе о цифровом будущем

«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее». Журналисты и блогеры Перми представили около 20 работ. Больше всего авторов в этом году интересовала тема искусственного интеллекта. Они рассказывали об умных домах, размышляли о будущем с роботами, показывали, как в сёлах устанавливают отечественные вышки связи, и проводили для школьников уроки медиаграмотности.
В этом сезоне конкурс включал пять основных номинаций: «Печатная пресса», «Интернет-СМИ и информационные агентства», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты в СМИ» и «Социальные медиа».
В тройке призёров в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» Марина Кузнецова («59.ру»), Ирина Вервильская («АиФ-Пермь») и Елена Третьякова («Комсомольская правда-Пермь»). Ирина Вервильская представила на конкурс материал «Будущее за роботами?».
В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ»: Наталья Музафарова, (ТК «Союз-ТВ»), Ирина Буркутова («РБК Пермь»), Олег Машкин, (ТК «Рифей Пермь»). Специальными призами жюри отметили блогера Анну Букатову за цикл познавательных видео о медиаграмотности и журналиста телеканала «РБК Пермь» Елену Силакову за интервью на тему цифровой гигиены.
На уральском этапе конкурса, где участвовали представители всех регионов УрФО, журналисты Пермского края также заняли два призовых места: Марина Никитина (Сизова) из «АиФ-Прикамье» в номинации «Печатная пресса» с публикацией «Забрал телефон — получи войну», и в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» лучшей стала Ольга Распономарёва из телеканала «Своё ТВ» (Березники) с материалом «Деревня.RU».Итоги федерального этапа конкурса объявят в июле в Москве. В августе победители со всей страны отправятся в пресс-тур в Арктику. Директор пермского филиала «Ростелекома» Ильдар Фахрутдинов отметил, что конкурс помогает находить новых талантливых авторов, которые умеют рассказывать о технологиях просто и увлекательно.
«Журналисты сегодня — проводники в цифровой среде. Цифровая среда меняется быстро. Развитие технологий требует от журналистов и блогеров особого внимания к своей миссии. Наша задача — формировать ответственное отношение к интернету, развивать критическое мышление и повышать цифровую грамотность людей. Такие конкурсы, как этот, дают прекрасную возможность проявить креативность, показать свою заинтересованность и сделать жизнь лучше с помощью инноваций», — считает Алексей Бурков, председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России, член жюри конкурса «Вместе в цифровое будущее».