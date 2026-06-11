Журналистов «АиФ-Прикамье» наградили в конкурсе о цифровом будущем

На уральском этапе конкурса, где участвовали представители всех регионов УрФО, журналисты Пермского края также заняли два призовых места: Марина Никитина (Сизова) из «АиФ-Прикамье» в номинации «Печатная пресса» с публикацией «Забрал телефон — получи войну», и в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» лучшей стала Ольга Распономарёва из телеканала «Своё ТВ» (Березники) с материалом «Деревня.RU».Итоги федерального этапа конкурса объявят в июле в Москве. В августе победители со всей страны отправятся в пресс-тур в Арктику. Директор пермского филиала «Ростелекома» Ильдар Фахрутдинов отметил, что конкурс помогает находить новых талантливых авторов, которые умеют рассказывать о технологиях просто и увлекательно.