В Воронеже открылся интерактивный «Маршак-центр»

«Маршак-центр», посвященный жизни и творчеству знаменитого поэта, переводчика и издателя, открылся в Воронеже. Это полностью интерактивный музей, где все можно потрогать и повертеть, а заодно «поиграть» в стихотворения и изучить основы стихосложения. Создатели называют такой музей первым в мире в честь Самуила Маршака.
Новое пространство открылось как филиал Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина — напротив главного здания в доме Тюриных середины XIX века, принадлежавшем двоюродной сестре местного поэта Ивана Никитина Анне.
Интересно здесь с самого начала: внутренний дворик сделан как привокзальная площадь, а от солнца он защищен разноцветными тентами. Как показало торжественное открытие музея Маршака, тут вполне можно устраивать театральные или музыкальные представления на несколько десятков зрителей.
Внутри — еще интереснее.
«Когда мы задумывали этот проект, менее всего хотелось сделать экспозицию классической, где на нас смотрят молчаливые экспонаты за стеклом. Хотелось вызвать у посетителей чувства восторга и удивления, чтобы в залах оживала сказка, чтобы дети, отложив гаджеты, почувствовали всю глубину и многогранность мира, созданного Маршаком», — рассказала директор литмузея Светлана Деркачева.
Железнодорожная тематика пронизывает весь музей. Автор художественной концепции и научный руководитель компании «Арттерра», которая занималась созданием экспозиции, Олег Николаев пояснил, что железная дорога пронизывает все творчество Самуила Маршака, начиная с постоянных переездов в детстве (его отец — мыловар, он не раз менял место жительства) до взрослых лирических стихотворений.
Посвященный профессиональным ипостасям зал «Маршак-центра» полностью оформлен в железнодорожной стилистике: к потолку подвешены рельсы со шпалами, из стены «торчит» часть паровоза (на самом локомотиве — фотографии семьи, школы, в которых учился Маршак, важные для него книги, всем можно потрогать-полистать), стены оформлены в виде «вагонов», каждый из которых и рассказывает о той или иной деятельности литератора.
Представлены следующие Маршаки:
Маршак-путешественник — вращая колесо, можно узнать, в каких городах и странах он побывал, а в огромном чемодане собраны открытки с воспоминаниями из поездок;Маршак-драматург — на стенде можно рассмотреть сценки из спектаклей по его произведениям, а на барабане рядом подобрать правильные реплики для персонажей;Маршак-сатирик — хлесткие военные стихи-агитки проиллюстрированы, а поверхности, на которые они нанесены, вертятся;Маршак-переводчик — можно прочитать и стихи Уильяма Шекспира, Роберта Бернса и Уильяма Блейка в его переводах, и на колесе-пластинке узнать о переводах народных английских песенок;Маршак-лирик — представлены «взрослые» стихи, можно даже сфотографировать с поэтом;Маршак-редактор — можно собрать собственный журнал, на одном из тачскринов пройти весь пусть создания книги, на другом потренировать память: за десять секунд запомнить расположение элементов на обложке, а затем собрать.
Во втором зале представлены известные стихотворения Самуила Маршака. В каждое можно «поиграть». В том числе покрутить карусель и найти всех персонажей этого стиха, соотнести все профессии птиц из стиха «44 веселых чижа», подобрать животным колыбельные, которые пелись в «Сказке о глупом мышонке», обучиться алфавиту и счету.
Здесь без железной дороги тоже не обошлось. В камерах хранения можно найти весь багаж, который сдавала Дама, а в вагоне прокатиться с Человеком рассеянным (заодно и одеть его, как сказано в стихотворении, и позаниматься словотворчеством).
Есть и еще один зал, уже без интерактивных экспонатов. Там планируют творческие встречи и мастер-классы, а также «лабораторию перевода», на которой посетители изучат основы поэтики.
Коллекция музея еще будет пополняться. Так, основатель воронежской «Галереи советской эпохи» Владимир Мальцев подарил издания Маршака 1930-х-40-х годов и игрушки послевоенных годов, а также анонсировал передачу пластинок и еще книг.
Прямая речь.
Олег Николаев, автор художественной концепции «Маршак-центра»:
— С точки зрения науки Маршак очень неважно исследован. Даже самая надежная биография в ЖЗЛ совсем не надежна. В процессе подготовки мы столкнулись с научными пробелами, много пришлось перепроверять, что-то еще вытаскивать.
Но в итоге здесь все от гвоздика, от каких-то мельчайших вещичек работает на смысл. Фактически вся книга воспоминаний Самуила Маршака «В начале жизни» вошла в экспозицию. Но не текстами на стене, все здесь вертится, открывается, куда-то можно подсмотреть.
Мы хотели в занимательной форме рассказать не просто о стихотворениях, а о законах, по которым они построены: можно понять, что такое цепочечные структуры, как переводить стихи и другие важные вещи.
В мире много музеев, посвящены различным природным и физическим явлениям, где показывают, как работают закон физики. Теперь есть и такой гуманитарный музей.
«Маршак-центр» работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Никитинская, 22. Информацию о билетах и экскурсиях можно узнать по телефонам: +7 (473) 280−21−24, +7 (473) 253−06−47.