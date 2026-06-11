В Воронеже открылся интерактивный «Маршак-центр»

Маршак-путешественник — вращая колесо, можно узнать, в каких городах и странах он побывал, а в огромном чемодане собраны открытки с воспоминаниями из поездок;Маршак-драматург — на стенде можно рассмотреть сценки из спектаклей по его произведениям, а на барабане рядом подобрать правильные реплики для персонажей;Маршак-сатирик — хлесткие военные стихи-агитки проиллюстрированы, а поверхности, на которые они нанесены, вертятся;Маршак-переводчик — можно прочитать и стихи Уильяма Шекспира, Роберта Бернса и Уильяма Блейка в его переводах, и на колесе-пластинке узнать о переводах народных английских песенок;Маршак-лирик — представлены «взрослые» стихи, можно даже сфотографировать с поэтом;Маршак-редактор — можно собрать собственный журнал, на одном из тачскринов пройти весь пусть создания книги, на другом потренировать память: за десять секунд запомнить расположение элементов на обложке, а затем собрать.