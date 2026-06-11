Калининградцы назвали самые переоценённые профессии

Мужчины чаще обращали внимание на высокие зарплаты чиновников, депутатов, менеджеров и директоров. Женщины же называли переоценёнными доходы футболистов и блогеров, а также чаще подчёркивали, что каждая работа заслуживает достойного вознаграждения.